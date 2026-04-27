Белый дом дал сбой — ужин с Трампом остался без высшей защиты

The Washington Post сообщает, что ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, где произошла стрельба, прошел без максимального уровня безопасности, несмотря на присутствие президента США Дональда Трампа.
Как следует из публикации, событие не получило статус «национального специального мероприятия безопасности», который обычно присваивается при участии большого числа высокопоставленных лиц. По словам источников, знакомых с организацией, уровень защиты оказался ниже стандартов для подобных случаев.
Один из чиновников округа Колумбия заявил, что не помнит ситуаций, когда этот ужин получал такой статус. Эту информацию подтвердил исполнительный директор ассоциации Стив Томма. При этом, по данным правоохранителей, Секретная служба отвечала только за бальный зал и прилегающий периметр, не контролируя всю территорию отеля Washington Hilton.
Регулирование движения и внешнюю безопасность обеспечивала полиция округа Колумбия. При этом, как отмечается, четкого распределения зон ответственности между службами не было, несмотря на присутствие тысяч гостей.
Авторы публикации указывают, что концентрация большого числа высокопоставленных лиц в одном помещении создала повышенные риски. В материале рассматривается и гипотетический сценарий: в случае гибели Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса полномочия могли перейти к старшему сенатору партии большинства — республиканцу Чаку Грассли, который на мероприятии не присутствовал.
