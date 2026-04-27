Группировка «Север» уничтожила 34 пункта управления БПЛА и 100 беспилотников ВСУ

Российские бойцы также ликвидировали 14 складов материальных средств противника.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Подразделения Северной группировки войск за сутки уничтожили в числе прочего 34 пункта управления БПЛА, 53 беспилотника самолетного типа и 47 тяжелых коптеров R-18 ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

«Вскрыты и уничтожены 34 пункта управления БПЛА, 53 БПЛА самолетного типа, 47 тяжелых боевых октокоптеров R-18, 5 минометов, 5 квадроциклов, 3 мотоцикла, 10 НРТК и 14 складов материальных средств противника», — сказал офицер.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
