Группировка «Центр» уничтожила бронемашину ВСУ на добропольском направлении

Расчеты ударных FPV-дронов также поразили наземные робототехнические комплексы противника.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Центр» уничтожили наземные робототехнические комплексы, боевую бронированную машину HMMWV и пикапы противника на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«При выполнении дежурного полета в режиме “свободной охоты” были уничтожены несколько роботизированных комплексов, осуществлявших подвоз продовольствия, имущества и боеприпасов, а также пикапы и боевая бронированная машина HMMWV ВСУ», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что группировка войск «Центр» продолжает эффективно выполнять поставленные задачи. Высокая результативность работы расчетов БПЛА по уничтожению техники, живой силы и опорных пунктов обеспечивает непрерывное наступление штурмовых подразделений на добропольском направлении.

