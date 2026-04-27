Гонка вооружений ускорилась — расходы взлетели до рекордных $2,9 трлн

Германия увеличила бюджет на оборону на 24% — до $114 млрд, превысив порог 2% ВВП впервые с 1990 года. Испания подняла показатель на 50% — до $40,2 млрд, также впервые преодолев этот уровень с 1994 года. В Британии зафиксировано снижение на 2% — до $89 млрд, тогда как Франция увеличила расходы на 1,5% — до $68 млрд.