ВСУ потеряли за сутки из-за действий Южной группировки 62 укрытия и блиндажа

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий Южной группировки войск на трех направлениях боевых действий за сутки составили в том числе 62 блиндажа и укрытия, 14 беспилотников, 6 терминалов спутниковой связи Starlink и 17 антенн связи. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 17 антенн связи и БПЛА, 6 терминалов Starlink, 4 наземных робототехнических комплекса. Поражено 2 пункта управления БПЛА, а также 62 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбито 14 беспилотников противника», — сказал Астафьев.
Узнать больше по теме
