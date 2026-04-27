Бойцы две недели удерживали позиции в тылу ВСУ при освобождении Гришина

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Двое военнослужащих в составе малой штурмовой группы 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» две недели удерживали позиции на восточной окраине населенного пункта Гришино рядом с пунктом дислокации противника. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве рассказали, что штурмовики корректировали огонь артиллерии и наводили ударные дроны на вражеские позиции. Когда вражеский танк подъезжал к дому, производил выстрел и откатывался, информация о его движении передавалась по радиостанции, в результате чего машину выследил и уничтожил расчет ударного FPV-дрона. В одном из домов, откуда операторы ВСУ запускали тяжелые гексакоптеры, в подвале был обнаружен пункт управления беспилотниками с полностью исправным оборудованием.
Гранатометчик Алексей Мурычев рассказал, как бойцам удалось скрытно зайти в населенный пункт. «Заходили в Гришино с Покровска (украинское название Красноармейска — прим. ТАСС). По окраинам Покровска пробирались. По погоде, по туману прошли в Гришино. Первые, кто пытался заходить, они как бы увидели точки. А мы уже прошли между этих точек аккуратно-аккуратно, по туману незаметно, очень скрытно», — сказал Мурычев.
Применение тактики малых групп, длительное скрытное удержание позиций в тылу противника с эффективным использованием разведданных для корректировки огня и наведения ударных дронов позволило подразделениям 35-й бригады успешно освободить населенный пункт и продолжить освобождение территорий Донбасса.