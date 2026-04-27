Эстония требует — Цахкна призвал отдать ЗАЭС и усилить санкции

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал Россию передать Украине контроль над Запорожской АЭС и другими энергетическими объектами, а также усилить санкционное давление. Заявление прозвучало в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС.
По его словам, Москва «не усвоила уроки» катастрофы 1986 года. Он утверждает, что российские военные наносят удары по энергетической инфраструктуре и удерживают под контролем Запорожскую атомную станцию.
Глава МИД Эстонии заявил о необходимости немедленного вывода войск с украинских энергообъектов и возврата полного контроля Киеву. Также он выступил за ужесточение ограничений в отношении энергетического сектора России и продолжение ее изоляции на международных площадках.
26 апреля исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей техногенной катастрофы по масштабам последствий. Станция расположена примерно в 15 километрах от города Чернобыля в Киевской области. Наибольший ущерб получила Белоруссия, где радиационное загрязнение затронуло около 23% территории.
