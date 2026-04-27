Эстония требует — Цахкна призвал отдать ЗАЭС и усилить санкции

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал Россию передать Украине контроль над Запорожской АЭС и другими энергетическими объектами, а также усилить санкционное давление. Заявление прозвучало в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС.

По его словам, Москва «не усвоила уроки» катастрофы 1986 года. Он утверждает, что российские военные наносят удары по энергетической инфраструктуре и удерживают под контролем Запорожскую атомную станцию.

Глава МИД Эстонии заявил о необходимости немедленного вывода войск с украинских энергообъектов и возврата полного контроля Киеву. Также он выступил за ужесточение ограничений в отношении энергетического сектора России и продолжение ее изоляции на международных площадках.

26 апреля исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей техногенной катастрофы по масштабам последствий. Станция расположена примерно в 15 километрах от города Чернобыля в Киевской области. Наибольший ущерб получила Белоруссия, где радиационное загрязнение затронуло около 23% территории.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
