Ким Чен Ын: КНДР полностью поддерживает политику РФ по защите суверенитета

КНДР будет поддерживать политику РФ, направленную на защиту суверенитета, территориальной целостности и безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Руководство КНДР заявило о намерении и дальше поддерживать политику России, направленную на обеспечение суверенитета, территориальной целостности и безопасности страны. Об этом было объявлено во время встречи лидера республики Ким Чен Ына с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

В ходе переговоров северокорейский лидер подчеркнул важность укрепления сотрудничества между странами и выразил уверенность в способности России добиться своих целей. Он также отметил значение совместных действий и взаимодействия в вопросах безопасности.

Стороны обсудили широкий круг тем, включая развитие двусторонних отношений, а также текущую международную и региональную обстановку. Кроме того, была выражена признательность российскому руководству за усилия по углублению партнерства между двумя государствами.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Eн Воном в Пхеньяне поблагодарил корейский народ, лидера КНДР Ким Чен Ына и руководство страны за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками.

Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
