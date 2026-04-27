Ким Чен Ын: КНДР полностью поддерживает политику РФ по защите суверенитета

Руководство КНДР заявило о намерении и дальше поддерживать политику России, направленную на обеспечение суверенитета, территориальной целостности и безопасности страны. Об этом было объявлено во время встречи лидера республики Ким Чен Ына с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.