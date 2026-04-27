Руководство КНДР заявило о намерении и дальше поддерживать политику России, направленную на обеспечение суверенитета, территориальной целостности и безопасности страны. Об этом было объявлено во время встречи лидера республики Ким Чен Ына с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.
В ходе переговоров северокорейский лидер подчеркнул важность укрепления сотрудничества между странами и выразил уверенность в способности России добиться своих целей. Он также отметил значение совместных действий и взаимодействия в вопросах безопасности.
Стороны обсудили широкий круг тем, включая развитие двусторонних отношений, а также текущую международную и региональную обстановку. Кроме того, была выражена признательность российскому руководству за усилия по углублению партнерства между двумя государствами.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Eн Воном в Пхеньяне поблагодарил корейский народ, лидера КНДР Ким Чен Ына и руководство страны за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками.