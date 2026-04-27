РИА Новости сообщает, что в городе Родинское в ДНР произошел конфликт между военнослужащими ВСУ, часть из которых предлагала сдаться в плен российским военным.
По словам местной жительницы Натальи Пасечник, в дом, где находились мирные жители, пришли шесть военнослужащих из разных подразделений. Между ними возник спор, который перерос в драку. Часть бойцов настаивала на сдаче, мотивируя это желанием сохранить жизнь.
Как утверждает женщина, украинские военные размещались в многоквартирном доме вместе с гражданскими и вводили ограничения. В частности, жителям запрещали использовать печи-буржуйки, полагая, что из-за этого их могут обнаружить. Также, по ее словам, людям не позволяли покидать подъезд.
Она добавила, что представитель жителей пытался убедить военных покинуть дом, указывая на риск для гражданских.
Ранее сообщалось, что 27 декабря 2025 года силы 9-й мотострелковой бригады освободили Родинское. Об этом заявлял командующий группировкой войск «Центр» министерства обороны России Валерий Солодчук.
