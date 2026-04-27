МИД: существует риск лавинообразного увеличения числа стран, размещающих ЯО

Россия озабочена тем, что увеличение числа стран Запада, готовых принять на своей территории ядерное оружие, может принять лавинообразный характер.

Об этом в интервью РИА Новости заявил глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.

При этом он отметил, что в целом весьма многопланово эволюционируют глубоко дестабилизирующие и наносящие ущерб ДНЯО схемы «совместных ядерных миссий» НАТО и «расширенного» ядерного сдерживания.

Среди вопросов, которые вызывают у Москвы озабоченности, он также упомянул призывы к созданию некоего «ядерного потенциала Евросоюза».

«А также к продвижению ряда отдельных неядерных государств-членов этого объединения в сторону обладания собственным ядерным оружием, что, разумеется, имело бы фатальные последствия для ДНЯО», — подчеркнул дипломат.

Ранее Белоусов заявил, что Россия выражает обеспокоенность в связи с изменением позиции стран коллективного Запада относительно роли и места ядерного оружия в мире.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Германия выразила готовность принять участие в новой ядерной доктрине Франции.

2 марта Макрон заявил о готовности Парижа в случае необходимости задействовать силы ядерного сдерживания.

Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше