Потери под Гуляйполем — ВСУ не удержали позиции у Воздвижевки

ТАСС сообщает, что украинские войска понесли потери при попытках удержать Воздвижевку в районе Гуляйполя.

По данным источников в российских силовых структурах, потери зафиксированы в 210-м отдельном штурмовом полку и полку «Шквал». Уточняется, что подразделения подвергались интенсивным ударам.

Ранее, как передавалось, часть бойцов полка «Шквал» была отведена на вторую линию обороны из-за потерь.

Отдельно сообщается о ситуации в Родинском в ДНР. По словам местной жительницы Натальи Пасечник, в жилом доме, где находились мирные жители, произошел конфликт между военнослужащими ВСУ. В нем участвовали шесть человек из разных подразделений.

Как утверждает женщина, между ними возник спор о сдаче в плен, который перерос в драку. Часть бойцов настаивала на этом, ссылаясь на желание сохранить жизнь.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
