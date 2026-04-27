ТАСС сообщает, что украинские войска понесли потери при попытках удержать Воздвижевку в районе Гуляйполя.
По данным источников в российских силовых структурах, потери зафиксированы в 210-м отдельном штурмовом полку и полку «Шквал». Уточняется, что подразделения подвергались интенсивным ударам.
Ранее, как передавалось, часть бойцов полка «Шквал» была отведена на вторую линию обороны из-за потерь.
Отдельно сообщается о ситуации в Родинском в ДНР. По словам местной жительницы Натальи Пасечник, в жилом доме, где находились мирные жители, произошел конфликт между военнослужащими ВСУ. В нем участвовали шесть человек из разных подразделений.
Как утверждает женщина, между ними возник спор о сдаче в плен, который перерос в драку. Часть бойцов настаивала на этом, ссылаясь на желание сохранить жизнь.
