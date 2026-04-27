CENTCOM сообщило о перенаправлении 38 иранских судов с начала блокады

Количество судов, которые были перенаправлены Вооруженными силами (ВС) США, увеличилось до 38 с начала морской блокады Ирана. Об этом 26 апреля сообщило Центральное командование ВС Соединенных Штатов (CENTCOM).

Источник: РИА "Новости"

«Американские войска продолжают обеспечивать блокаду иранских портов, препятствуя входу и выходу судов. Американские войска приказали 38 судам развернуться или вернуться в порт», — говорится в публикации в социальной сети X (бывш. Twitter).

CENTCOM накануне заявило о перехвате 37 судов за всё время блокады. Отмечалось, что днем ранее ВМС США перенаправили судно Sevan, которое вошло в число 19 кораблей «теневого флота», попавших под санкции министерства финансов США за деятельность, связанную с транспортировкой иранской энергетической, нефтегазовой продукции для зарубежных рынков.

Агентство Bloomberg 22 апреля сообщило, что по меньшей мере 34 танкера и газовоза, связанных с Ираном, прошли через Ормузский пролив, несмотря на американскую блокаду. Дополнялось, что из судов, прошедших через так называемую блокадную линию, 17 были загружены, что свидетельствует о продолжении экспорта энергоносителей из Ирана, несмотря на угрозы со стороны США.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше