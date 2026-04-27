В ГД рассказали, кому будут пересматривать специальные доплаты четыре раза в год

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») рассказал, кому в России будут пересматривать специальные доплаты четыре раза в год.

Так, по его словам, отдельной строкой идут специальные доплаты бывшим членам лётных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности.

«Их размер пересматривается четыре раза в год — с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября», — цитирует парламентария РИА Новости.

Он отметил, что данная мера является повышением пенсионного обеспечения, хотя юридически речь идёт не об индексации страховой пенсии, а о специальной доплате по отдельным законам.

Ранее Говырин в беседе с RT перечислил полный перечень повышений соцвыплат в 2027 году.

Эксперт Александр Сафонов между тем рассказал, когда будет проведена ближайшая индексация пенсий.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше