В ГД рассказали, кому будут пересматривать специальные доплаты четыре раза в год

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») рассказал, кому в России будут пересматривать специальные доплаты четыре раза в год.
Так, по его словам, отдельной строкой идут специальные доплаты бывшим членам лётных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности.
«Их размер пересматривается четыре раза в год — с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября», — цитирует парламентария РИА Новости.
Он отметил, что данная мера является повышением пенсионного обеспечения, хотя юридически речь идёт не об индексации страховой пенсии, а о специальной доплате по отдельным законам.
