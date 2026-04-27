Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Китай осудил ЕС за внесение компаний из КНР в санкционные списки

Пекин предупредил Брюссель о последствиях после внесения ряда китайских компаний в 20-й пакет санкций ЕС против России.

Источник: Аргументы и факты

Китайские власти подвергли Евросоюз резкой критике за решение Брюсселя внестикомпании из КНР в санкционные списки против России, написала газета Politico со ссылкой на заявление министерства коммерции Китая.

Речь идёт о 20-м пакете антироссийских рестрикций, одобренном на прошлой неделе. В частности, он касается банков и компаний из третьих стран, включая КНР.

«Китай настоятельно призывает ЕС немедленно исключить китайские компании и частных лиц из санкционного списка», — говорится в заявлении министерства коммерции, которое цитируют журналисты.

В документе отмечается, что Пекин «крайне недоволен» и «решительно выступает против» решения Евросоюза. Кроме того, ведомство предупредило ЕС о последствиях. В публикации подчёркивается, что эта ситуация вызывает рост напряжённости в китайско-европейских торговых отношениях, которые уже и так испытывают сложности.

Напомним, 23 апреля глава Евросовета Антониу Кошта объявил, что страны ЕС приняли 20-й пакет санкций против России после длительных разногласий внутри Евросоюза. Их планировалось утвердить еще в феврале, но из-за позиции Венгрии процесс затянулся.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше