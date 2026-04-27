Politico: Китай осудил ЕС за внесение компаний из КНР в санкционные списки

Китайские власти подвергли Евросоюз резкой критике за решение Брюсселя внестикомпании из КНР в санкционные списки против России, написала газета Politico со ссылкой на заявление министерства коммерции Китая.
Речь идёт о 20-м пакете антироссийских рестрикций, одобренном на прошлой неделе. В частности, он касается банков и компаний из третьих стран, включая КНР.
«Китай настоятельно призывает ЕС немедленно исключить китайские компании и частных лиц из санкционного списка», — говорится в заявлении министерства коммерции, которое цитируют журналисты.
В документе отмечается, что Пекин «крайне недоволен» и «решительно выступает против» решения Евросоюза. Кроме того, ведомство предупредило ЕС о последствиях. В публикации подчёркивается, что эта ситуация вызывает рост напряжённости в китайско-европейских торговых отношениях, которые уже и так испытывают сложности.
Напомним, 23 апреля глава Евросовета Антониу Кошта объявил, что страны ЕС приняли 20-й пакет санкций против России после длительных разногласий внутри Евросоюза. Их планировалось утвердить еще в феврале, но из-за позиции Венгрии процесс затянулся.