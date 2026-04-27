IRNA: глава МИД Ирана прибыл в Санкт-Петербург

ТЕГЕРАН, 27 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Россию, где, как ожидается, его примет президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщило агентство IRNA.

Источник: РИА "Новости"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Санкт-Петербург утром 27 апреля, передает агентство.

Ранее сообщалось, что в ходе визита глава иранской дипломатии планирует обсудить урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. В МИД РФ подтвердили ТАСС «визит в Россию Арагчи с целью проведения переговоров». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у главы государства запланирована встреча с иранским министром.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше