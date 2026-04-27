Axios: Иран предложил США открыть Ормузский пролив и закончить войну

Иран предложил США вновь открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив ядерные переговоры на более поздний этап. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Иран предложил США вновь открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив ядерные переговоры на более поздний этап. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По информации издания, иранская сторона предлагает сосредоточиться на снятии морской блокады и установлении долгосрочного режима прекращения огня, отложив на время требования США по вывозу обогащенного урана и приостановке его производства на 10 лет.

Для администрации президента США Дональда Трампа такой сценарий может означать потерю ключевых рычагов давления, отмечает Axios. В интервью Fox News американский президент дал понять, что намерен продолжать блокаду, рассчитывая, что экономическое давление заставит Иран уступить.

В интервью Fox News господин Трамп также заявил, что больше не будет отправлять представителей администрации в Пакистан на переговоры с Ираном. Ожидается, что в понедельник он проведет совещание со своей командой для обсуждения дальнейших шагов, добавляет Axios.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше