Второй этап: раскрыт тайный план Израиля и США в Иране

Атака истребителей израильских ВВС на Ливан в ночь на 26 апреля стала началом второго витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Дальше эти удары будут нарастать, и конфликт будет обостряться больше и больше. Подчеркну, Израиль начал 2 этап эскалации, потому что Америка и Иран не смогли договориться. Израиль в данном случае не действует сепаратно от Соединённых Штатов, и как только, соответственно, переговоры, переговорный трек был прерван, Израиль сразу нанёс удар», — сказал он.
Эксперт особо обратил внимание на то, что в данной ситуации Израиль не обладает суверенитетом, отдельным от Соединённых Штатов.
"Это не самостоятельные действия Израиля. Израиль вообще не субъектен, он не обладает суверенитетом, отдельным от Соединённых Штатов. Израиль, конечно, спровоцировал США на данный военный конфликт, он втягивает США в военный конфликт, но Израиль не обладает полным суверенитетом, он полностью зависит от Соединённых Штатов. Это важный момент.
Вести речь о том, что Израиль что-то делает самостоятельно, без США, не совсем корректно", — объяснил политолог.
По словам Шаповалова, Израилю нужно продолжать войну.
«Израиль заинтересован в продолжении конфликта, он будет срывать переговоры Соединённых Штатов и Ирана. Завершение конфликта будет фактически поражением правительства Нетаньяху. И более того, это может привести к достаточно печальным последствиям для самого Нетаньяху и ближайшего его окружения. Речь о судебных разбирательствах, уголовных сроках», — сказал он.
В свою очередь, как отметил политолог, лидеру США Дональду Трампу необходимо как можно быстрее выйти из конфликта с как можно меньшей потерей лица.
«Понятно, что осенние выборы Трамп уже проиграл, но вопрос в том, насколько масштабным будет поражение. Для Трампа важно как можно быстрее завершить конфликт, но он не может признать своё поражение в этом конфликте, поэтому ему нужен нужен факт победы, хотя бы иллюзорный. В данном случае для Соединённых Штатов это неудачная война, но им нужно из неё выйти с минимальной потерей лица», — уточнил Шаповалов.
Политолог добавил, что при этом Трамп продолжит поддерживать Нетаньяху.
«Израилю хочется продолжать, а Америке хочется быстрее закончить конфликт. Тут конфликт интересов, безусловно, существует и он достаточно серьёзный. Израиль втянул американцев в эту войну. В то же самое время понятно, что для администрации Трампа в условиях достаточно серьёзного противостояния внутри страны, в условиях того, что ни 1 союзник по НАТО их не поддерживает, Израиль, несмотря на то, что у него другие интересы, по сути, является для Трампа единственным на сегодняшний день верным союзником. И Трамп, несмотря на то, что Нетаньяху его фактически подставил, будет его поддерживать, потому что у лидера США нет других вариантов», — резюмировал Шаповалов.