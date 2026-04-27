Пушилин: буферная зона на Днепропетровщине нужна для освобождения Запорожской области

Формирование буферной зоны в Днепропетровской области необходимо для обеспечения безопасности на территории ДНР и освобождения Запорожской области.
Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Целесообразность расширения буферной зоны [в Днепропетровской области] диктует необходимость обеспечения безопасности для Великоновоселковского района ДНР и, конечно, освобождения Запорожской области», — цитирует его ТАСС.
При этом он подчеркнул, что ВСУ бросают серьёзные силы на стык ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.
Ранее Пушилин рассказал, что ВС России продвигаются в направлении Доброполья.
