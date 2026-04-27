Ким Чен Ын отметил беспрецедентность участия КНДР в операции в Курской области

Ким Чен Ын выразил уверенность, что музей прославится на весь мир благодаря стойкости и чувству священной миссии участников зарубежной военной операции, а их подвиги останутся в памяти навсегда. Он указал, что павшие воины «ценой своей крови защитили достоинство и благополучие братского народа, подтвердили прочность боевого содружества и союзнических, братских отношений между двумя странами, а также явили пример чести, достоинства и славы, достойные уважения всех грядущих поколений». По словам председателя государственных дел, музей навечно останется национальным сокровищем КНДР и памятником великого союза, олицетворяющим волю и мощь народов двух стран, стремящихся к справедливости и миру.