Ким Чен Ын отметил беспрецедентность участия КНДР в операции в Курской области

ПХЕНЬЯН, 27 апреля. /ТАСС/. Операция по освобождению Курской области стала беспрецедентным примером борьбы в защиту мира и суверенитета. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на состоявшейся в Пхеньяне 26 апреля церемонии открытия Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Товарищ Ким Чен Ын отметил стратегическое значение операции по освобождению Курской области, в ходе которой армии двух стран — КНДР и РФ, преданные идеалу справедливости, в одном окопе сражались плечом к плечу в защиту мира и суверенитета. Также он упомянул беспримерную доблесть, массовый героизм, несгибаемый боевой дух и благородную самоотверженность, которые лучшие сыны корейского народа проявили в кровопролитных боях, в них был подан пример боевого содружества», — пишет ЦТАК.
Лидер КНДР назвал зарубежную военную операцию «небывалой в истории борьбой, развернутой воинами, откликнувшимися со своей совестью и моральным правом на приказ партии и Родины». Он подчеркнул, что церемония открытия музея будет «яркой страницей вписана в историю как событие, придавшее абсолютную неизменность достоинству и чести корейского государства».
Ким Чен Ын выразил уверенность, что музей прославится на весь мир благодаря стойкости и чувству священной миссии участников зарубежной военной операции, а их подвиги останутся в памяти навсегда. Он указал, что павшие воины «ценой своей крови защитили достоинство и благополучие братского народа, подтвердили прочность боевого содружества и союзнических, братских отношений между двумя странами, а также явили пример чести, достоинства и славы, достойные уважения всех грядущих поколений». По словам председателя государственных дел, музей навечно останется национальным сокровищем КНДР и памятником великого союза, олицетворяющим волю и мощь народов двух стран, стремящихся к справедливости и миру.
ЦТАК отмечает, что музей будет вечно хранить память об идейно-духовном превосходстве, массовом героизме и отваге, которые проявила корейская армия в ходе освобождения Курской области России. Агентство отмечает, что он служит символом справедливости корейского народа и могущества его армии, а также «великим памятником, который будет вечно сохранять корейско-российские отношения, скрепленные кровью».