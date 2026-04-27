Арагчи прилетел в Россию — готовится встреча с Путиным

IRNA сообщает, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Россию, где ожидается его встреча с президентом Владимиром Путиным.
По данным агентства, дипломат прилетел в Санкт-Петербург утром 27 апреля. В ходе визита он планирует обсудить вопросы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.
В МИД России подтвердили, что Арагчи прибыл для проведения переговоров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча главы государства с иранским министром запланирована.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.