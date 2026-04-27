Ярость «Хезболлы»: Израиль ударами разбудил опасного зверя в Ливане

В разговоре с aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов объяснил, удар Израиля напрямую связан с тем, что не состоялся очередной этап переговоров с Ираном.
«В данном случае все-таки противостояние Израиля и “Хезболлы” не нужно рассматривать отдельно от общего контура противостояния Сша и Израиля с Ираном. То, что Израиль сегодня нанёс удар по позициям “Хезболлы”, имеет прямую связь с тем, что фактически были сорваны переговоры», — объяснил он.
По мнению политолога, этот удар стал началом новой фазы противостояния на Ближнем Востоке.
«Удар Израиля, по всей вероятности, начинает новую фазу противостояния в американо-иранском конфликте и конфликте Израиля с Ираном и его союзниками. Если мы рассматриваем противостояние Израиля и “Хезболлы”, то тут силы несопоставимы. У Израиля, безусловно, больше возможностей и ресурсов, но в то же самое время мы видим, что Израиль не может одолеть “Хезболлу” и шииты наносят чувствительные удары по позициям Израиля по его территории. Несмотря на асимметричность, дисбаланс в силах Израиль не в состоянии справиться с “Хезболлой”», — резюмировал Шаповалов.
Как стало известно ранее, 25 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ нанести удары по Ливану. Удары были нанесены в ночь на 26 апреля по высотам Али-Тахер и окрестности населенного пункта Заутар-эш-Шаркия.
По данным МВД Ливана, с 17 апреля, когда вступило в силу перемирие на юге Ливана, зафиксировано свыше 200 нарушений режима прекращения огня со стороны Израиля. Отряды «Хезболлы» в ответ девять раз запускали ракеты и беспилотники в сторону израильской территории.