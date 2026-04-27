Четыре покушения на Трампа: криминалист раскрыл мотивы стрелков

Сторонник Камалы Харрис с дробовиком и ножами прорвался на встречу Трампа с журналистами. Криминалист Михаил Игнатов рассказал aif.ru, что стрелявший мог совершить покушение ради сомнительной славы.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп мог быть главной целью для нападавшего во время ужина лидера с корреспондентами Белого дома в отеле в Вашингтоне, стрелявший мог совершить покушение с целью отличиться и остаться в истории. Об этом aif.ru заявил криминалист Михаил Игнатов.

Напомним, стрельба в Вашингтоне произошла в гостинице Washington Hilton, где проходил приём Ассоциации корреспондентов при Белом доме. После начавшихся выстрелов Секретная служба США эвакуировала Дональда Трампа и его супругу Меланию. Также силовики вывели американского вице-президента Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Нападавшим оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен. При себе у него нашли дробовик, пистолет и ножи. По информации телеканала CNN, Аллен — сторонник Демократической партии и в частности Камалы Харрис, которая была соперником Трампа на выборах президента в 2024 году.

«Нападения случаются всегда. Кто-то постоянно пытается напасть на первых лиц государства. Кому-то Трамп нравится, кому-то нет, для всех хорошим не будешь. У нападавшего могла возникнуть мысль убить президента, чтобы чем-то отличиться», — сказал Игнатов.

По его словам, четвертое покушение на Трампа стало возможным из-за упущений Секретной службы США.

Напомним, за несколько минут до начала стрельбы Кэролайн Левитт заявила журналистам, что «сегодня вечером прозвучит несколько выстрелов». После инцидента ее слова взбудоражили общественность.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше