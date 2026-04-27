Четыре покушения на Трампа: криминалист раскрыл мотивы стрелков

Президент США Дональд Трамп мог быть главной целью для нападавшего во время ужина лидера с корреспондентами Белого дома в отеле в Вашингтоне, стрелявший мог совершить покушение с целью отличиться и остаться в истории. Об этом aif.ru заявил криминалист Михаил Игнатов.
Напомним, стрельба в Вашингтоне произошла в гостинице Washington Hilton, где проходил приём Ассоциации корреспондентов при Белом доме. После начавшихся выстрелов Секретная служба США эвакуировала Дональда Трампа и его супругу Меланию. Также силовики вывели американского вице-президента Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
Нападавшим оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен. При себе у него нашли дробовик, пистолет и ножи. По информации телеканала CNN, Аллен — сторонник Демократической партии и в частности Камалы Харрис, которая была соперником Трампа на выборах президента в 2024 году.
«Нападения случаются всегда. Кто-то постоянно пытается напасть на первых лиц государства. Кому-то Трамп нравится, кому-то нет, для всех хорошим не будешь. У нападавшего могла возникнуть мысль убить президента, чтобы чем-то отличиться», — сказал Игнатов.
По его словам, четвертое покушение на Трампа стало возможным из-за упущений Секретной службы США.
Напомним, за несколько минут до начала стрельбы Кэролайн Левитт заявила журналистам, что «сегодня вечером прозвучит несколько выстрелов». После инцидента ее слова взбудоражили общественность.