Задержанный на Кипре россиянин получает помощь, сообщили в посольстве

РИА Новости: задержанный на Кипре россиянин получает необходимую помощь.

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россиянин Серажудин Актулаев, задержанный на Кипре по запросу США, получает от посольства РФ в Никосии всю необходимую помощь, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

«Доступ к нему есть по-прежнему. Мы поддерживаем тесный контакт с ним и его родственниками. Жалоб у него каких-либо нет. Всю необходимую помощь, включая консульскую, полностью обеспечиваем», — сообщили агентству в посольстве.

В дипмиссии добавили, что Актулаев содержится в Никосии. Задержанный россиянин считает себя невиновным по всем обвинениям, подчеркнули в посольстве.

Гражданин России Серажудин Актулаев 1985 года рождения был задержан на Кипре в конце мая 2025 года по запросу американских властей по обвинению в якобы кибермошенничестве. США добиваются его экстрадиции. Ранее в посольстве сообщили РИА Новости, что окончательное решение по его делу будет принято 11 мая.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
