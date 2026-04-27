«Козёл отпущения» найдётся: Кого Нетаньяху сделает крайним за провал в Ливане

В материале указано, что недовольство военных представляет лишь верхушку айсберга проблем, которые нарастают в ЦАХАЛ.
«Ощущение, что Нетаньяху ищет “козла отпущения”, который будет нести ответственность за неутешительные результаты в Ливане и частичные результаты в Иране», — сказано в материале.
С 16 апреля Израиль и Ливан официально соблюдают режим прекращения огня. Однако «Хезболла» обвиняет Тель-Авив в более чем 200 нарушениях: применении авиации, дронов и артиллерии, а также в подрывах домов в ливанских селениях. Движение заявило, что в ответ провело собственную боевую операцию.
Иран, в свою очередь, называл прекращение ударов по Ливану ключевым условием 14-дневного перемирия с США, достигнутого 8 апреля. На текущей неделе Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил это соглашение. По его словам, режим тишины сохранится, пока Тегеран не предложит свои варианты урегулирования и не состоится встреча делегаций.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.