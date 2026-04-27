США скупают тысячи ракет — ВВС готовят масштабное пополнение

Bloomberg сообщает, что ВВС США планируют в течение пяти лет закупить около 4,3 тысячи крылатых ракет JASSM и JASSM-ER для пополнения запасов высокоточного вооружения.
Речь идет о ракетах большой дальности, способных поражать цели на расстоянии до 900 километров. Они относятся к малозаметным средствам поражения и применяются для ударов по защищенным объектам за пределами зон противовоздушной обороны.
По данным агентства, решение о закупке связано с сокращением запасов. Отмечается, что значительная часть ракет была израсходована в ходе конфликта с Ираном, а на начальном этапе операции использовалось большинство доступных боеприпасов этого типа.
Поставки рассчитаны до начала следующего десятилетия. Планируется не только восстановить запасы, но и увеличить общее количество таких ракет на вооружении.
Контракт оценивается в десятки миллиардов долларов. Основным подрядчиком выступает Lockheed Martin — разработчик и производитель семейства JASSM.
В Пентагоне детали программы не раскрывают. Сроки развертывания и распределение ракет между видами войск уточняются.
Отмечается, что расход высокоточных боеприпасов в современных конфликтах превышает темпы их восполнения.
