Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Петербург для переговоров с Путиным

Главная цель визита — проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Посол Ирана в Москве Казем Джалали пояснял, что поездка главы внешнеполитического ведомства нацелена на «продвижение интересов в условиях исходящих извне угроз».
Какие именно темы вынесут на повестку — пока неизвестно.
Ранее портал Axios сообщил, что Тегеран через пакистанских посредников передал США новое предложение по достижению сделки, которая предполагает открытие Ормузского пролива и окончание войны. При этом переговоры по ядерной тематике планируется перенести на более поздний срок.
