Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Петербург для переговоров с Путиным

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Санкт-Петербург. Об этом сообщает агентство IRNA.

Источник: Life.ru

Главная цель визита — проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Посол Ирана в Москве Казем Джалали пояснял, что поездка главы внешнеполитического ведомства нацелена на «продвижение интересов в условиях исходящих извне угроз».

Какие именно темы вынесут на повестку — пока неизвестно.

Ранее портал Axios сообщил, что Тегеран через пакистанских посредников передал США новое предложение по достижению сделки, которая предполагает открытие Ормузского пролива и окончание войны. При этом переговоры по ядерной тематике планируется перенести на более поздний срок.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше