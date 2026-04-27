Axios: Иран предложил США открыть Ормузский пролив и отложить тему урана

Иран через Пакистан предложил сделку США, в соответствии с которой необходимо открыть Ормузский пролив и отложить обсуждение ядерной программы, сообщил портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника и американского чиновника.
«Иран через пакистанских посредников передал США новое предложение по достижению сделки об открытии Ормузского пролива и окончании войны, при этом ядерные переговоры предполагается перенести на более поздний срок», — сказано в статье.
Согласно информации издания, иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи поднимал этот вопрос при контактах с коллегами из Пакистана. Предложение Ирана также включает продление режима прекращения огня или полное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.
Один из источников уточнил, что Аракчи рассказал посредникам из Пакистана, Египта, Турции и Катара о якобы отсутствии в иранском руководстве общей точки зрения насчёт требований США о прекращении обогащения урана и вывоза этого материала из исламской республики.
В публикации также обращается внимание, что остаётся неясным, готовы ли США рассматривать предложение Ирана.
Напомним, ранее телеканал Al Mayadeen проинформировал, что иранские власти передали Вашингтону формулу проведения переговоров, которая включает три этапа. Первая фаза предусматривает завершение конфликта с предоставлением гарантий Ирану и Ливану.
На втором этапе стороны вместе с Оманом должны обсуждать ситуацию вокруг Ормузского пролива. Третья стадия относится к сделке об иранской ядерной программе.