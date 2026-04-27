Россиян в мае ждёт 12 выходных дней

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин напомнил, что россиян в мае ждут 19 рабочих и 12 выходных дней.
Ранее сообщалось, что 27 апреля в России началась четырёхдневная рабочая неделя.
Между тем аналитики изучили статистику по забронированным гостиничным номерам на период с 1 по 11 мая и выяснили, что в 49% случаев поездки россиян захватывают рабочие дни с 4 по 8 мая. Результаты исследования есть в распоряжении RT.