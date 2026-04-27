СМИ: задержанный за стрельбу на приеме осуждал Трампа за отказ помочь Киеву

NYP: задержанный за стрельбу на приеме осуждал Трампа за нежелание помочь Киеву.

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Коул Аллен, подозреваемый в стрельбе во время торжественного ужина в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа критиковал американские власти за отказ от помощи Украине, пишет газета New York Post со ссылкой на его посты в соцсетях.

«(Подозреваемый Коул. — Прим. ред.) Аллен часто осуждал администрацию Трампа в своих более чем тысячи сообщениях, при этом его жалобы, кажется, накалились, когда поддержка Украины со стороны США сократилась», — говорится в материале.

По данным издания, Аллен, в частности, грубо раскритиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса за его слова об отказе от помощи Украине в апреле.

Кроме того, как пишет газета, Аллен поддержал ряд мероприятий по сбору средств ВСУ.

В субботу вечером вооруженный дробовиком мужчина ворвался в банкетный зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома. Всех присутствовавших, прежде всего президента, срочно эвакуировали. Злоумышленник успел ранить агента Секретной службы, затем его задержали.

По данным газеты New York Post, нападение совершил 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан. Как передает телеканал NBS, у него нет судимостей и оружие он приобрел легально.

Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон потратил на Украину до 350 миллиардов долларов, а взамен не получил от нее ничего.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше