СМИ: задержанный за стрельбу на приеме осуждал Трампа за отказ помочь Киеву

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Коул Аллен, подозреваемый в стрельбе во время торжественного ужина в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа критиковал американские власти за отказ от помощи Украине, пишет газета New York Post со ссылкой на его посты в соцсетях.
«(Подозреваемый Коул. — Прим. ред.) Аллен часто осуждал администрацию Трампа в своих более чем тысячи сообщениях, при этом его жалобы, кажется, накалились, когда поддержка Украины со стороны США сократилась», — говорится в материале.
По данным издания, Аллен, в частности, грубо раскритиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса за его слова об отказе от помощи Украине в апреле.
Кроме того, как пишет газета, Аллен поддержал ряд мероприятий по сбору средств ВСУ.
В субботу вечером вооруженный дробовиком мужчина ворвался в банкетный зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома. Всех присутствовавших, прежде всего президента, срочно эвакуировали. Злоумышленник успел ранить агента Секретной службы, затем его задержали.
По данным газеты New York Post, нападение совершил 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан. Как передает телеканал NBS, у него нет судимостей и оружие он приобрел легально.
Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон потратил на Украину до 350 миллиардов долларов, а взамен не получил от нее ничего.