Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ход Орбана: что стоит за сдачей мандата политика Венгрии

Виктор Орбан после проигрыша на выборах в Венгрии отказался от депутатского мандата в парламенте, но при этом хочет сохранить должность председателя фракции «Фидес». Его шаги расшифровал эксперт Николай Межевич.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после проигрыша на выборах в Венгрии отказался от депутатского мандата в парламенте. При этом он намерен остаться в должности председателя фракции «Фидес». Шаги Орбана прокомментировал aif.ru политолог, профессор Николай Межевич.

«Сдача мандата вызывает определенное удивление, поскольку в условиях довольно сильного венгерского парламентаризма, быть депутатом это очень много значит», — отметил эксперт.

По словам политолога, Орбан «хлопнул дверью», но в этих действиях есть определенная логика.

«Понимая, что, в общем-то, дело проиграно, Орбан решил хлопнуть дверью. В его действиях определенная логика есть. Одна линия прослеживается четко: если новое правительство завалит все дело, он точно скажет, что к этому отношения не имел и попробует вернуться на белом коне. По сути, это такой интересный его ход», — объяснил Межевич.

Ранее профессор рассказал, как будет проходить передел власти в Венгрии.

