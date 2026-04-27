Ход Орбана: что стоит за сдачей мандата политика Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после проигрыша на выборах в Венгрии отказался от депутатского мандата в парламенте. При этом он намерен остаться в должности председателя фракции «Фидес». Шаги Орбана прокомментировал aif.ru политолог, профессор Николай Межевич.
«Сдача мандата вызывает определенное удивление, поскольку в условиях довольно сильного венгерского парламентаризма, быть депутатом это очень много значит», — отметил эксперт.
По словам политолога, Орбан «хлопнул дверью», но в этих действиях есть определенная логика.
«Понимая, что, в общем-то, дело проиграно, Орбан решил хлопнуть дверью. В его действиях определенная логика есть. Одна линия прослеживается четко: если новое правительство завалит все дело, он точно скажет, что к этому отношения не имел и попробует вернуться на белом коне. По сути, это такой интересный его ход», — объяснил Межевич.
