Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в РФ, где встретится с Путиным

Переговоры между иранским министром и президентом России ожидаются уже 27 апреля. Точное время и место не назывались. Известно, что глава МИД Ирана нацелен на диалог о продвижении интересов в период «исходящих извне угроз».
«Сейед Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, в понедельник утром прибыл в Санкт-Петербург с целью встречи и проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в материале.
Сведения о готовящейся беседе подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он не уточнил, какие темы будут обсуждаться на переговорах.
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.