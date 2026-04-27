Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в РФ, где встретится с Путиным

Аракчи рассчитывает провести переговоры с Путиным 27 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Россию. Глава МИД исламской республики рассчитывает на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. На этот раз Аббас Аракчи остановился в Петербурге, сообщает агентство IRNA.

Переговоры между иранским министром и президентом России ожидаются уже 27 апреля. Точное время и место не назывались. Известно, что глава МИД Ирана нацелен на диалог о продвижении интересов в период «исходящих извне угроз».

«Сейед Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, в понедельник утром прибыл в Санкт-Петербург с целью встречи и проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в материале.

Сведения о готовящейся беседе подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он не уточнил, какие темы будут обсуждаться на переговорах.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
