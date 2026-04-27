WP узнала, что на ужине с Трампом не обеспечили высший уровень защиты

Администрация президента США не обеспечила максимальный комплекс мер по безопасности на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, где произошла стрельба. У мероприятия был более низкий уровень защиты, чем у других подобных с участием высокопоставленных чиновников, даже несмотря на присутствие американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на должностных лиц, знакомых с организацией ужина.
В статье отмечается, что перед подобными мероприятиями, где собираются много чиновников, министр внутренней безопасности присваивает им статус «национального специального мероприятия безопасности» (National Special Security Event). В данном случае этого сделано не было.
Один из чиновников правительства округа Колумбия заявил, что ему неизвестно о случаях, когда ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома получал такой статус. Это же подтвердил исполнительный директор организации Стив Томма. Два сотрудника правоохранительных органов сообщили WP, что Секретная служба считала зоной своей ответственности бальный зал и периметр вокруг него, а не всю территорию отеля Washington Hilton.
Регулирование движения и перекрытие дорог снаружи обеспечивала полиция округа Колумбия. Авторы статьи указали, что между правоохранителями не было четкого разделения ответственности за безопасность тысяч гостей и остальной территории отеля.
WP написала, что сосредоточение «столь большого числа высокопоставленных лидеров в одном зале сделало страну необычайно уязвимой». Отмечается, что в наихудшем сценарии, если бы Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс, которые присутствовали на мероприятии, были убиты, президентские полномочия перешли бы к старшему сенатору от партии большинства — республиканцу Чаку Грассли. Его на ужине не было.
Журналист и старший редактор Axel Springer SE, который присутствовал на мероприятии, рассказал, что для доступа туда не требовалось удостоверение личности.
Стрельба произошла в ночь на 26 апреля в отеле Washington Hilton в Вашингтоне. После звуков выстрелов Трампа, его супругу Меланию и Вэнса эвакуировали. Предполагаемый стрелок задержан. По данным The New York Post и CNN, им оказался 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен. По данным полиции, он, по всей видимости, был гостем отеля.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».