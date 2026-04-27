Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержанный за стрельбу на приеме с Трампом предстанет перед судом

Задержанный за стрельбу на приеме с Трампом предстанет в понедельник перед судом.

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе во время торжественного ужина в честь журналистов Белого дома, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, как ожидается, предстанет перед судом в понедельник для предъявления обвинений.

Подозреваемому предъявят обвинения по двум эпизодам: нападение на федерального офицера и использование огнестрельного оружия.

Ранее федеральный прокурор в Вашингтоне Жанин Пирро высказывала предположение, что после завершения расследования список обвинений может быть расширен. В частности, мужчине могут вменить попытку покушения на президента.

Подозреваемым в стрельбе является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. Ранее Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне.

Журналистка Fox News Жаклин Хейнрич со ссылкой на Белый дом сообщила, что перед инцидентом Аллен отправил родственникам письменный манифест, в котором заявил о намерении атаковать чиновников американской администрации. Трамп, в свою очередь, заявил, что у стрелявшего было много проблем в жизни и он якобы выступал против христианства.

Прибыв на поезде в Вашингтон, мужчина накануне мероприятия заселился в отель, где должен был проходить прием с участием Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и других членов администрации. Согласно предварительной информации прокуратуры США, подозреваемый действовал в одиночку. Во время задержания у мужчины обнаружили дробовик, ножи и пистолет. По предварительным данным следствия, оружие он приобрел законно.

В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.

