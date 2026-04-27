Чехия планирует закупать энергоресурсы у Казахстана

Глава правительства сказал об этом перед отлетом с большой бизнес-делегацией в поездку в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.
«Наша делегация, в состав которой входят руководители ряда крупнейших чешских фирм, направляется с четырехдневным визитом за пределы Европы — в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Важную роль будут играть переговоры о поставках в Чехию из этих стран нефти и газа», — приводит чешское агентство ЧТК слова премьера.
В состав сопровождающей премьера бизнес-делегации входят руководители около 50 крупнейших чешских фирм и предприятий из энергетической, транспортной, машиностроительной и оборонной отраслей.
Помимо участия в бизнес-форумах, Бабиш планирует встретиться с высшими руководителями этих трех стран. В сообщении также говорится, что во вторник чешский премьер проведет переговоры в Астане со своим казахстанским коллегой Олжасом Бектеновым, а в среду будет принят президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.