Чехия планирует закупать энергоресурсы у Казахстана

АСТАНА, 27 апр — Sputnik. Чехии нужны сильные и стабильные партнеры и среди стран, не входящих в ЕС, в том числе поставщики энергоресурсов, заявление чешского премьера Андрея Бабиша передает РИА Новости.

Источник: Sputnik.kz

Глава правительства сказал об этом перед отлетом с большой бизнес-делегацией в поездку в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.

«Наша делегация, в состав которой входят руководители ряда крупнейших чешских фирм, направляется с четырехдневным визитом за пределы Европы — ​​в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Важную роль будут играть переговоры о поставках в Чехию из этих стран нефти и газа», — приводит чешское агентство ЧТК слова премьера.

В состав сопровождающей премьера бизнес-делегации входят руководители около 50 крупнейших чешских фирм и предприятий из энергетической, транспортной, машиностроительной и оборонной отраслей.

Помимо участия в бизнес-форумах, Бабиш планирует встретиться с высшими руководителями этих трех стран. В сообщении также говорится, что во вторник чешский премьер проведет переговоры в Астане со своим казахстанским коллегой Олжасом Бектеновым, а в среду будет принят президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.