Россиянам перечислили данные, которые нельзя публиковать в домовом чате

Действующее законодательство устанавливает, что разглашение персональных данных — это неправомерная передача или раскрытие конфиденциальной информации третьим лицам без согласия субъекта. Домовой чат считается публичным пространством, поэтому все сообщения в нём могут быть использованы в суде в качестве доказательств.
Об этом предупредил в беседе с RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«В домовом чате запрещено публиковать персональные данные соседей, к которым относятся Ф. И. О., номера квартир, телефоны, фото, сведения о долгах, оскорбления, клевету, рекламу услуг и информацию о частных конфликтах. Например, столь любимое мероприятие управляющих компаний по публикации квартир с указанием сумм задолженности считается незаконным распространением персональных данных и повлечёт за собой ответственность», — подчеркнул специалист.
Съёмка соседей, их детей, машин или квартир с последующим размещением в чате также является незаконной, заключил он.
Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предложил в беседе с RT сделать возможным уведомление соседа о шуме в квартире через «Госуслуги».