Israel Hayom: Нетаньяху хочет обвинить ЦАХАЛ в провалах в Ливане

В израильских военных кругах усиливается недовольство действиями премьер-министра Биньямина Нетаньяху на фоне развития ситуации вокруг Ирана и Ливана. Об этом пишет израильская газета Israel Hayom.
По имеющейся информации, в военной среде считают, что глава правительства стремится переложить ответственность за неудачи на различные структуры. В частности, речь идёт о возможных попытках возложить вину за результаты операций на внешнюю разведку и вооружённые силы.
Усиление разногласий между политическим руководством и военными, как утверждается, осложняет обстановку и влияет на координацию действий.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что вместо помилования премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по коррупционному делу сначала хотел бы добиться от него признания вины.