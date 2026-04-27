Капелланы в ВСУ принимают участие в формировании заградотрядов

РИА Новости: капелланы в ВСУ принимают участие в формировании заградотрядов.

ЛУГАНСК, 27 апр — РИА Новости. Капелланы в рядах ВСУ принимают непосредственное участие в отборе кандидатов для формирования заградотрядов, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.

Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов завил РИА Новости, что ВСУ формируют заградотряды из наиболее идейных националистов, которых, в свою очередь, отбирают в нацбатах.

«Все капелланы, которые поступают на военную службу в подразделения ВСУ, они непосредственно выходцы из нацподразделений, либо это “Правый сектор”* (признан террористическим и запрещен в РФ), военное объединение “Три зуб”* (признан террористическим и запрещен в РФ) и других», — рассказала собеседник агентства.

Она уточнила, что среди капелланов в подразделениях ВСУ практически нет случайных людей, все они проходят тщательный отбор, обучение с инструкторами НАТО, все они в основном с территории западной Украины.

«Капелланы являются составляющей частью формирования заградотрядов на территории Украины, потому что они имеют доступ к военнослужащим, как психологи выявляют слабые звенья в подразделениях ВСУ, тех которые могут убегать. Также выявляют сильные звенья, которые могут пойти на преступления», — сообщила представитель силовых структур.

По ее словам, задача капелланов выявлять людей, на которых можно психологически влиять.

«Вся методическая работа и морально-психологическая, она идет непосредственно по инструкциям НАТО и США. Имеются у нас доказательство того, что капелланы введены непосредственно в службу морально-психологических операций (Главное управление морально-психологического обеспечения ВСУ — ред.)», — пояснила собеседник агентства.

* Запрещенная в России террористическая организация.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше