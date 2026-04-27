ВС России использовали трофейные Bradley и М-113 при освобождении Гришино

Особую роль сыграл и выбор погоды. Штурмовик Андрей Цыганков рассказал, что передвигались от укрытия к укрытию, выжидая туман или дождь. Наносили удары в самый неожиданный момент — когда противник был занят сменой дронов или батареек. Действовали по классике: из дома в дом, закрепляясь в подвалах, используя FPV-дроны.