Секрет успеха — в трофейной технике. Штурмовая группа 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады использовала американские БМП Bradley и бронетранспортёры М-113, которые ранее были захвачены у ВСУ. Под прикрытием тумана и дождя десант на вражеских машинах подъехал к Гришино. Противник принял их за своих. Эффект неожиданности сработал идеально.
Как рассказал командир взвода Антон Расковалов, сразу после въезда в село с трофейной бронетехники высадился десант. Штурмовики оперативно заняли два дома и начали зачистку. ВСУ не успели опомниться.
Но этому предшествовала кропотливая работа. Гранатомётчик Алексей Мурычев пояснил, что главной задачей было отслеживание передвижений врага. Засекли технику, зафиксировали сборы, передали координаты — и только потом пошли вперёд.
Особую роль сыграл и выбор погоды. Штурмовик Андрей Цыганков рассказал, что передвигались от укрытия к укрытию, выжидая туман или дождь. Наносили удары в самый неожиданный момент — когда противник был занят сменой дронов или батареек. Действовали по классике: из дома в дом, закрепляясь в подвалах, используя FPV-дроны.
Командир мотострелковой роты Владимир Голубец добавил, что враг основательно подготовился к обороне. Лесополосы были изрыты танковыми рвами, а между домами противник прорыл подземные ходы для манёвра. Однако наша разведка выявила эти позиции и передала координаты для уничтожения.
Особо отмечен эпизод перед самым Гришино. Российские военные взяли подземный опорный пункт длиной около 100 метров, где в плен сдались двое солдат ВСУ. После этого штурмовики заблокировали и уничтожили подземные коммуникации между домами, лишив врага возможности перегруппироваться.
В Минобороны подчеркнули, что грамотное применение тактики скрытного удержания позиций в тылу противника, терпение в выборе момента и дерзкое использование восстановленной трофейной техники позволили 35-й бригаде не только взять Гришино, но и продолжить продвижение вглубь обороны ВСУ.
Ранее Life.ru писал, что ремонтные подразделения ВСУ в тылу Сумской области теряют личный состав под ударами Армии России.
