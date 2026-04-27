Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мурашко: здоровый образ жизни поможет увеличить её продолжительность

Важной составляющей в здоровом долголетии является не только медицина, но и образ жизни, приобщённость к культуре, спорту и многие другие вещи, отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Важной составляющей в здоровом долголетии является не только медицина, но и образ жизни, приобщённость к культуре, спорту и многие другие вещи, отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Скажем, занятия спортом в течение 40 минут улучшают более 250 параметров крови в лучшую сторону даже при измененных показателях», — передаёт его слова РИА Новости.

Глава ведомства уточнил, что для диагностики предрисков различных заболеваний в России также создаются центры медицины здорового долголетия.

«Но всё будет зависеть от человека, его собственного стремления быть здоровым и придерживаться тех рекомендаций, которые дают медики», — заключил Мурашко.

Ранее он рассказал, что россияне потребляют сахар в четыре раза больше, чем рекомендовано.

Академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко между тем назвал основные смертоносные болезни на ближайшие пять лет.