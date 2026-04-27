Пушков заявил об отсутствии признаков раскола в иранском обществе

Иранское общество демонстрирует единство на фоне военного конфликта с США, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Сенатор обратил внимание, что спустя два месяца после начала американской операции признаков раскола в исламской республике нет.
«Иран — очень древняя цивилизация. И это интеллектуальная цивилизация, с богатой, разнообразной культурой. Сами современные иранцы — люди рационального типа. У них очень сильная инженерная школа», — сказал парламентарий, которого цитирует ТАСС.
Он отметил, что Иран занимает важное геостратегическое положение на Ближнем Востоке в связи с контролем над Ормузским проливом. Кроме того, как подчеркнул Пушков, у исламской республики есть значительный ракетный потенциал и мощные разведывательные ресурсы.
Сенатор признался, что его поразила та информация, согласно которой в Дубае дрон попал точно в те этажи отеля, где располагались офицеры Центрального разведывательного управления США.
«Это передовая страна, с мощной городской культурой, с сильной идеологией в виде шиитской религии, которая “склеивает” иранское общество», — добавил глава комиссии СФ.
Напомним, в конце марта экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор ООН по оружию массового уничтожения Скотт Риттер выразил уверенность в том, что Тегеран имеет стратегическое преимущество в конфликте с Вашингтоном. Эксперт подчеркнул, что Соединённые Штаты не в состоянии победить Иран.