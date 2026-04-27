Пушков заявил об отсутствии признаков раскола в иранском обществе

Сенатор Алексей Пушков отметил, что Иран имеет сильную идеологию, которая объединяет общество.

Источник: Аргументы и факты

Иранское общество демонстрирует единство на фоне военного конфликта с США, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор обратил внимание, что спустя два месяца после начала американской операции признаков раскола в исламской республике нет.

«Иран — очень древняя цивилизация. И это интеллектуальная цивилизация, с богатой, разнообразной культурой. Сами современные иранцы — люди рационального типа. У них очень сильная инженерная школа», — сказал парламентарий, которого цитирует ТАСС.

Он отметил, что Иран занимает важное геостратегическое положение на Ближнем Востоке в связи с контролем над Ормузским проливом. Кроме того, как подчеркнул Пушков, у исламской республики есть значительный ракетный потенциал и мощные разведывательные ресурсы.

Сенатор признался, что его поразила та информация, согласно которой в Дубае дрон попал точно в те этажи отеля, где располагались офицеры Центрального разведывательного управления США.

«Это передовая страна, с мощной городской культурой, с сильной идеологией в виде шиитской религии, которая “склеивает” иранское общество», — добавил глава комиссии СФ.

Напомним, в конце марта экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор ООН по оружию массового уничтожения Скотт Риттер выразил уверенность в том, что Тегеран имеет стратегическое преимущество в конфликте с Вашингтоном. Эксперт подчеркнул, что Соединённые Штаты не в состоянии победить Иран.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше