Newsmax сообщает, что начальник отдела по химической и ядерной безопасности армии США Эндрю Хагг отстранен от работы после публикации видео с его участием.
Запись была обнародована 22 апреля. Она представляет собой разговор Хагга с журналисткой под прикрытием, снятый скрытой камерой. В ходе беседы он затронул ряд чувствительных тем, включая утверждения о хищениях американской финансовой помощи на Украине.
Также, как следует из публикации, чиновник упоминал вопросы, связанные с управлением ядерными силами США, ситуацией в иранском городе Минаб и хранением запрещенных боевых отравляющих веществ.
После появления видео Хагга отправили в административный отпуск на время проверки. В армии подтвердили этот шаг и сообщили, что проводится дополнительное расследование. Возможные последствия для чиновника не уточняются.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что объемы помощи Киеву были чрезмерными и выражал мнение, что конфликт мог не начаться при его президентстве в 2022 году.
