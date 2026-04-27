Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чиновника Пентагона отстранили — заявил о коррупции на Украине

Newsmax сообщает, что начальник отдела по химической и ядерной безопасности армии США Эндрю Хагг отстранен от работы после публикации видео с его участием.

Newsmax сообщает, что начальник отдела по химической и ядерной безопасности армии США Эндрю Хагг отстранен от работы после публикации видео с его участием.

Запись была обнародована 22 апреля. Она представляет собой разговор Хагга с журналисткой под прикрытием, снятый скрытой камерой. В ходе беседы он затронул ряд чувствительных тем, включая утверждения о хищениях американской финансовой помощи на Украине.

Также, как следует из публикации, чиновник упоминал вопросы, связанные с управлением ядерными силами США, ситуацией в иранском городе Минаб и хранением запрещенных боевых отравляющих веществ.

После появления видео Хагга отправили в административный отпуск на время проверки. В армии подтвердили этот шаг и сообщили, что проводится дополнительное расследование. Возможные последствия для чиновника не уточняются.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что объемы помощи Киеву были чрезмерными и выражал мнение, что конфликт мог не начаться при его президентстве в 2022 году.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше