Хитрый манёвр удался — ВС РФ взяли Гришино на трофейной бронетехнике

Минобороны России сообщает, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Гришино в ДНР, применив десант на трофейной бронетехнике.

По данным ведомства, населённый пункт заняли 21 апреля военнослужащие 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. В операции использовались захваченные бронемашины Bradley и М-113, что позволило создать у противника впечатление возвращающейся техники.

Как рассказал командир взвода Антон Расковалов, десант высадился сразу после входа в населённый пункт и начал штурм, заняв несколько домов.

Штурмовые группы действовали скрытно, выбирая погодные условия — туман или дождь. По словам военнослужащего Андрея Цыганкова, бойцы продвигались от укрытия к укрытию и атаковали в моменты, когда противник был отвлечён.

Разведка отслеживала передвижения техники и передавала координаты для ударов. Об этом сообщил гранатомётчик Алексей Мурычев.

Командир роты Владимир Голубец отметил, что штурм осложняли замаскированные опорные пункты и подземные ходы между домами. По его словам, перед наступлением был взят подземный опорный пункт протяжённостью около 100 метров, где в плен попали двое военнослужащих ВСУ.

В Минобороны заявили, что сочетание разведки, скрытного удержания позиций и применения трофейной техники позволило занять Гришино и продвинуться в глубину обороны противника.

