США заявили об ударе по катеру якобы наркоторговцев в Тихом океане

Южное командование ВC Соединенных Штатов сообщило, что погибли три человека.

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Американские военные 26 апреля нанесли в Тихом океане удар по судну, которое якобы использовали наркоторговцы, убиты три человека. Об этом сообщило Южное командование ВC США.

«По приказу главы Южного командования Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа “Южное копье” 26 апреля нанесла смертоносный удар по судну, — говорится в заявлении, размещенном в X. — Разведка подтвердила, что судно шло известным маршрутом контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика».

