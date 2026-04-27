Четыре пули: кто и зачем в США стреляет в Дональда Трампа

Вашингтон снова вздрогнул от выстрелов. Вечером 25 апреля 2026 года престижный отель Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме, превратился в зону оперативной эвакуации. Гремели выстрелы, гости кричали, а агенты Секретной службы США в считанные секунды выводили первые лица государства. Дональд Трамп, его супруга Мелания, вице-президент Джей Ди Вэнс и пресс-секретарь Кэролайн Левитт были срочно эвакуированы с мероприятия. Это произошло в том же самом отеле, где в 1981 году стреляли в Рональда Рейгана. История повторяется, но масштаб угрозы стал еще больше.