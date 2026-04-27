Четыре пули: кто и зачем в США стреляет в Дональда Трампа

Вашингтон снова вздрогнул от выстрелов. Вечером 25 апреля 2026 года престижный отель Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме, превратился в зону оперативной эвакуации. Гремели выстрелы, гости кричали, а агенты Секретной службы США в считанные секунды выводили первые лица государства. Дональд Трамп, его супруга Мелания, вице-президент Джей Ди Вэнс и пресс-секретарь Кэролайн Левитт были срочно эвакуированы с мероприятия. Это произошло в том же самом отеле, где в 1981 году стреляли в Рональда Рейгана. История повторяется, но масштаб угрозы стал еще больше.
Кто он, учитель с оружием.
Нападавшим оказался 31-летний репетитор и учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен. При задержании у него изъяли целый арсенал: дробовик, пистолет и несколько ножей. Как позже выяснили журналисты CNN, Аллен является не просто случайным преступником, а идейным сторонником Демократической партии. Более того, он поддерживал Камалу Харрис — главную соперницу Трампа на выборах 2024 года.
Самое шокирующее, что Аллен был официальным гостем мероприятия. Он сумел пройти на прием, имея при себе оружие. Один из выстрелов попал в агента Секретной службы, но мужчину спас бронежилет — серьезных травм удалось избежать. Сам стрелявший уже дал признательные показания, заявив, что охотился именно за чиновниками из нынешней администрации.
«Свободный вход» для убийцы: почему охрана дала маху.
Почему человек с дробовиком и пистолетом спокойно зашел на ужин к президенту? Этот вопрос сегодня задают не только обыватели, но и профильные эксперты. Криминалист Михаил Игнатов в эксклюзивном комментарии для aif.ru разнес в пух и прах работу американских спецслужб.
«Конечно, это недоработка Секретной службы. Они должны были установить на входе специальные металлоискатели, жестко проверять каждого входящего. А еще лучше на подходе к зданию установить ограждение и поставить металлоискатели, поставить нормальных ребят из Секретной службы, которые моментально могли бы отреагировать на нахождение в карманах каких-то металлических предметов. Этого сделано не было, был, видимо, свободный доступ на встречу», — сказал Игнатов.
Эксперт считает, что нападавший мог быть не совсем адекватным, однако корень проблемы лежит именно в системной ошибке безопасности. Трамп, который уже пережил три покушения до этого, снова оказался в сантиметрах от гибели по вине халатности.
Почему стреляли именно в Трампа.
Политик, который выжил после пули в ухо в Пенсильвании, снова оказался в мишени. Психологический портрет нападающего, по мнению криминалиста Михаила Игнатова, типичен для «охотников за славой».
«Нападения случаются всегда. Кто-то постоянно пытается напасть на первых лиц государства. Кому-то Трамп нравится, кому-то нет, для всех хорошим не будешь. У нападавшего могла возникнуть мысль убить президента, чтобы чем-то отличиться», — подчеркнул Игнатов.
Игнатов отметил, что это уже четвертое покушение на Трампа с 2024 года, и каждое из них стало возможным из-за упущений Секретной службы США. Похоже, что американская система безопасности так и не сделала выводов после громких провалов прошлого.
Хроника ада: все покушения на Трампа в 2024 и 2026 годах.
Напомним, это было уже четвертое покушение на 47-го президента США всего за два года.
В Пенсильвании 13 июля 2024 года пуля пролетела в миллиметре от Трампа.
Во время митинга в Батлере 20-летний Томас Мэттью Крукс влез на крышу с винтовкой AR-15. С расстояния 120 метров он прострелил Трампу верхнюю часть правого уха. Политик упал, но поднялся с окровавленным лицом, сжал кулак и прокричал «Боритесь!». Это фото облетело весь мир. Стрелок был ликвидирован снайперами, но один зритель погиб.
ФБР позже выяснило, что Крукс готовился больше года, используя псевдонимы и шифры.
Во Флориде 15 сентября 2024 года Трампа поджидала засада в кустах для гольфа.
Трамп играл в гольф в своем клубе Trump International. 58-летний Райан Уэсли Раут спрятался в кустах с винтовкой СКС на расстоянии 350 метров. Агенты заметили торчащий из листвы ствол и открыли огонь первыми. Мужчина сбежал, но его поймали. При нем нашли GoPro и керамические пластины. В феврале 2026-го его приговорили к пожизненному сроку. Раут, к слову, был ярым сторонником Украины и демократов.
В Калифорнии 14 октября 2024 года потенциальный убийца воспользовался фальшивым пропуском, чтобы приблизиться к Трампу.
На митинге в Риверсайде был задержан 49-летний Вем Миллер. У него нашли дробовик, пистолет с большой обоймой и поддельный пропуск. Шериф тогда заявил, что удалось предотвратить третью попытку, но ФБР эту версию опровергло, заявив, что жизни Трампа ничего не угрожало.
Последствия покушения на Трампа.
Каждое из этих событий оборачивалось громкими скандалами. После стрельбы в Пенсильвании директор Секретной службы Кимберли Читл немедленно ушла в отставку. Администрация Трампа вновь подвергла критике уровень безопасности — «нельзя полагаться на бронежилеты агентов, нужно не пускать убийц на порог».
В соцсетях уже бурлят конспирологические теории: от версий о «постановочном» характере покушений до обвинений политических оппонентов. Сам Трамп, который после ранения в ухо выглядел стальным, теперь, по слухам, в ярости от того, что его служба безопасности снова подвела.