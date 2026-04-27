Юрист Асабина: россиян могут оштрафовать за кормление голубей рядом с домом

За кормление голубей во дворе многоквартирного дома россиянам может грозить штраф в размере 3 тыс. рублей, рассказала юрист группы «Яковлев и партнёры» Анастасия Асабина.

Речь идёт об административном правонарушении санитарных норм, когда после кормления птиц остаётся мусор: крошки, шелуха, помёт.

«Теоретически за кормление голубей можно получить штраф… в размере от 2 до 3 тыс. рублей, но фактически за такое редко штрафуют», — уточнила юрист.

При этом в РИА Новости отметили, что в случае, когда прикармливаемые птицы облюбовали подоконники или балконы и следы их жизнедеятельности остаются на стенах дома, управляющая компания может взыскать в судебном порядке с виновника ситуации стоимость чистки фасадов.

Ранее адвокат Евгений Жаров уже рассказывал, что за кормление голубей могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей.

Также сообщалось, что водителю, сбившему голубя, может грозить штраф.