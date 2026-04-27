Мадьяр против Орбана: как проходит передел власти в Венгрии

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на выборах в Венгрии, призвал заблокировать счета и запретить выезд за рубеж бизнесменам, близким к нынешнему премьер-министру Виктору Орбану. Сам Орбан после проигрыша отказался от депутатского мандата в парламенте, но намерен остаться в должности председателя фракции «Фидес». По какому сценарию будет развиваться политическая ситуация в Венгрии, aif.ru рассказал политолог, профессор Николай Межевич.
Передел власти и собственности.
Межевич подчеркнул, что победа одной партии над другой никогда не бывает тихой.
«Победа одной партии над другой, формирование другой партийно-политической коалиции в законодательном органе власти никогда не проходит тихо. Это всегда передел власти и передел собственности», — объяснил он.
При этом Межевич отметил, что в данной ситуации есть ограничитель, связанный с тем, что Венгрия — небольшая страна, элиты друг друга знают.
«Мадьяр — это в совсем недавнем прошлом человек Орбана, поэтому, возможно, в интересах защиты государства и формирования единой линии им удастся договориться. Не сразу, но примерно через месяц все утрясется. Орбан поймёт окончательно, что он проиграл, его оппоненты окончательно поймут, что они победили, и предложат какой-то условный полумирный план», — сказал собеседник издания.
Две модели перехода: компромисс или «достреливание».
Говоря о прогнозе дальнейших событий в политике в Венгрии, Межевич обратил внимание на то, что во всех политических системах существуют две модели перехода.
«Первый вариант — когда победители весело достреливают побеждённых. Второй вариант — когда постепенно начинается поиск компромисса. Я точно не ожидаю версии 34-го или 37-го года в Венгрии, поэтому люди будут договариваться с учётом того, как поведёт себя Брюссель, с учётом того, сохранится ли Трамп. При определенных условиях будут договариваться и с Россией. То единственное крупное заявление, которое сделал Мадьяр в отношении России, скорее говорит о том, что он умный человек, чем наоборот», — объяснил политолог.
Орбан «хлопнул дверью»: отказ от мандата как тактический ход.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после проигрыша на выборах отказался от депутатского мандата. Комментируя этот его шаг, профессор Николай Межевич сказал, что такому, на первый взгляд, странному поведению, есть объяснение.
«Сдача мандата вызывает определенное удивление, поскольку в условиях довольно сильного венгерского парламентаризма быть депутатом это очень много значит», — отметил эксперт.
По словам политолога, Орбан «хлопнул дверью», но сделал это с прицелом на будущее.
«Понимая, что, в общем-то, дело проиграно, Орбан решил хлопнуть дверью. В его действиях определенная логика есть. Одна линия прослеживается четко: если новое правительство завалит все дело, он точно скажет, что к этому отношения не имел, и попробует вернуться на белом коне. По сути, это такой интересный его ход», — объяснил Межевич.