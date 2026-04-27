Байопик о Майкле Джексоне «Майкл» поставил рекорд по кассовому сбору

Фильм «Майкл» вышел в прокат в большинстве стран мира, за исключением Японии, где его премьера состоится в июне. Общая стоимость производства картины составила около $200 млн. По предварительным прогнозам общие сборы «Майкла» за все время проката составят около $700 млн. При этом общие сборы «Оппенгеймера» составили $975 млн, а «Богемской рапсодии» — $910 млн.