Евростат: Россия в феврале вдвое увеличила импорт шоколада из Италии

Россия в феврале 2026 года почти вдвое в годовом выражении увеличила импорт шоколада из Италии — до €4,6 млн.
Об этом свидетельствуют подсчёты РИА Новости по данным Евростата.
По информации агентства, Италия вернулась в тройку главных поставщиков шоколада на российский рынок среди стран ЕС. В топ-3 также вошли Германия (€13,9 млн) и Бельгия (€5,1 млн).
При этом в целом сумма российского импорта шоколада из Евросоюза сократилась в феврале в годовом выражении — до €32,9 млн.
В начале апреля сообщалось, что Россия вошла в десятку крупнейших мировых экспортёров шоколада по итогам 2025 года.
В январе в материале RT сообщалось, как резкое снижение мировых цен на какао может отразиться на стоимости шоколада в России.