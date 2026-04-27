Кара для Израиля: Иран и Ливан устроят карусель мести за новые бомбежки

В ночь на 26 апреля израильские ВВС подвергли интенсивным бомбардировкам южные районы Ливана, где сосредоточены военные объекты радикального движения «Хезболла». Истребители нанесли ракетные удары по провинции Набатия, в частности по высотам Али-Тахер и окрестностям населенного пункта Заутар-эш-Шаркия. Атака началась после соответствующего указания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Реакция «Хезболлы» не заставит себя долго ждать: эксперты предупреждают, что Израиль разбудил опасного зверя, и это только начало новой фазы конфликта.
Почему Израиль атаковал именно сейчас.
Ключевая причина ночных ударов кроется не в Ливане, а далеко за его пределами — в провале дипломатии между США и Ираном. Как пояснил в разговоре с aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, атака напрямую связана с тем, что не состоялся очередной этап переговоров Тегерана и Вашингтона.
«В данном случае все-таки противостояние Израиля и “Хезболлы” не нужно рассматривать отдельно от общего контура противостояния США и Израиля с Ираном. То, что Израиль сегодня нанёс удар по позициям “Хезболлы”, имеет прямую связь с тем, что фактически были сорваны переговоры», — объяснил политолог.
По мнению эксперта, этот удар стал началом новой фазы противостояния на Ближнем Востоке.
У Израиля больше возможностей, но «Хезболлу» ему не одолеть.
На первый взгляд, военный потенциал Израиля многократно превосходит возможности шиитской группировки. Однако реальность на земле выглядит иначе. Несмотря на технологическое превосходство и лучшую оснащённость, Израиль не в состоянии одолеть «Хезболлу». Шииты наносят чувствительные удары по израильской территории, и это признают даже израильские аналитики.
«Если мы рассматриваем противостояние Израиля и “Хезболлы”, то тут силы несопоставимы. У Израиля, безусловно, больше возможностей и ресурсов, но в то же самое время мы видим, что Израиль не может одолеть “Хезболлу”, и шииты наносят чувствительные удары по позициям Израиля по его территории. Несмотря на асимметричность, дисбаланс в силах, Израиль не в состоянии справиться с “Хезболлой”», — резюмировал Шаповалов.
Данные МВД Ливана подтверждают: с 17 апреля, когда вступило в силу перемирие на юге Ливана, зафиксировано свыше 200 нарушений режима прекращения огня со стороны Израиля. Отряды «Хезболлы» в ответ девять раз запускали ракеты и беспилотники в сторону израильской территории. Обмен ударами продолжается, и каждая сторона считает себя вправе отвечать.
США и Израиль: кто на самом деле управляет ситуацией.
Эксперт подчеркнул, что Тель-Авив не действует самостоятельно — особенно в вопросах большой войны на Ближнем Востоке.
«Это не самостоятельные действия Израиля. Израиль вообще не субъектен, он не обладает суверенитетом, отдельным от Соединённых Штатов. Израиль, конечно, спровоцировал США на данный военный конфликт, он втягивает США в военный конфликт, но Израиль не обладает полным суверенитетом, он полностью зависит от Соединённых Штатов. Вести речь о том, что Израиль что-то делает самостоятельно, без США, не совсем корректно», — объяснил эксперт.
При этом он обратил внимание на конфликт интересов внутри альянса. Нетаньяху нужно продолжение войны — это вопрос его политического выживания и, возможно, свободы. Трампу, напротив, требуется быстро завершить конфликт и при этом с «минимальной потерей лица».
Зачем Нетаньяху война и почему Трамп его поддерживает.
Политолог не скрывает: Израиль заинтересован в эскалации. И чем дольше продолжается конфликт, тем лучше для действующего премьера. Завершение боевых действий станет фактическим поражением правительства Нетаньяху.
"Израиль заинтересован в продолжении конфликта, он будет срывать переговоры Соединённых Штатов и Ирана. Завершение конфликта будет.
фактически поражением правительства Нетаньяху. И более того, это может привести к достаточно печальным последствиям для самого Нетаньяху и ближайшего его окружения. Речь о судебных разбирательствах, уголовных сроках", — заявил Шаповалов.
При этом Дональду Трампу, по словам эксперта, нужно как можно быстрее выйти из конфликта и при этом максимально сохранить лицо. «Понятно, что осенние выборы Трамп уже проиграл, но вопрос в том, насколько масштабным будет поражение. Для Трампа важно как можно быстрее завершить конфликт, но он не может признать своё поражение в этом конфликте, поэтому ему нужен факт победы, хотя бы иллюзорный», — уточнил Шаповалов.
Однако при этом Трамп продолжит поддерживать Нетаньяху — просто потому, что у лидера США практически не осталось верных союзников.
Второй этап эскалации уже начался.
Удары в ночь на 26 апреля — это не разовая акция, а начало системного наращивания силы. Политолог Шаповалов называет это вторым этапом эскалации. Израиль спровоцировал новый виток конфликта, и дальше удары будут только возрастать.
«Дальше эти удары будут нарастать, и конфликт будет обостряться больше и больше. Подчеркну, Израиль начал 2-й этап эскалации, потому что Америка и Иран не смогли договориться. Израиль в данном случае не действует сепаратно от Соединённых Штатов, и как только переговорный трек был прерван, Израиль сразу нанёс удар», — сказал он.
Таким образом, регион вступает в полосу турбулентности, из которой пока не видно выхода. «Хезболла» уже доказала свою способность наносить ответные удары, а Израиль, несмотря на поддержку США, не может добиться решающего перелома.
Вопрос лишь в том, насколько глубокой будет новая фаза противостояния и успеет ли Трамп найти иллюзорную победу до того, как конфликт окончательно выйдет из-под контроля. Ярость «Хезболлы» только начинается.