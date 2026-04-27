Александр Годованюк покидает пост руководителя Красноярского УФАС России в связи с переходом на работу в Москву

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю Александр Александрович Годованюк завершает свою работу в регионе в связи с назначением на новую должность в ФАС России.

Источник: НИА Красноярск

С 29 апреля он приступит к исполнению обязанностей в Москве, возглавив ФБУ «ИТЦ ФАС России».

Сегодня последний рабочий день Александра Годованюка в должности руководителя Красноярского УФАС России. Обращаясь к коллегам и партнерам, он поделился эмоциями и поблагодарил всех, с кем довелось работать на протяжении этого времени.

«Сегодня для меня особенный день— мой последний рабочий день в должности руководителя Красноярского УФАС России. Покидая этот пост, я испытываю огромное количество эмоций: от легкой грусти расставания до гордости за пройденный путь и светлого ожидания нового этапа. Хочу сказать искреннее спасибо руководителям Красноярского края и представителям силового блока. Спасибо за наше конструктивное и профессиональное взаимодействие. Мы часто решали сложные, системные задачи и только в диалоге, при взаимном уважении к закону и друг к другу, рождались верные решения. Отдельные, самые теплые слова благодарности — моему родному коллективу. Дорогие мои, вы — настоящие профессионалы своего дела. Спасибо за Вашу вовлеченность, за принципиальность и за то, что вы всегда были командой. Те награды и высокие достижения, которых мы были удостоены — это наша общая заслуга, результат нашего общего труда. Моему родному и любимому краю желаю процветания и только уверенного движения вперед. А моему коллективу — новых побед, профессиональных успехов и, конечно, человеческого счастья и жизнелюбия».

Временно исполняющим обязанности руководителя Красноярского УФАС России будет назначена Дударева Марина Александровна.